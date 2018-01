Xuxa é eliminado nos 50 metros livre Acabou a maior esperança brasileira de medalha no Mundial de Esportes Aquáticos, em Montreal, no Canadá. O nadador Fernando Scherer, o Xuxa, foi eliminado nesta sexta-feira nos 50 metros livre, a sua última prova na competição. Nas eliminatórias da prova mais rápida da natação, Xuxa fez o tempo de 22s81, ficou em 7º lugar em sua bateria e em 24º no geral, não conseguindo vaga nas semifinais. O melhor colocado do dia nos 50 metros livre foi o polonês Bartosz Kizierowski, com 22s08. Mesmo assim, Xuxa deixa o Mundial com o melhor resultado brasileiro até agora. Ele disputou a final dos 50 metros borboleta e conseguiu o 5º lugar. Classificados - Outros dois brasileiros caíram na piscina nesta sexta-feira. Gabriel Mangabeira e Kaio Márcio Almeida disputaram as eliminatórias dos 100 metros borboleta e garantiram vaga nas semifinais, que acontecem nesta noite. Gabriel Mangabeira fez o 8º tempo das eliminatórias dos 100 metros borboleta, com 53s15, enquanto Kaio Márcio Almeida veio logo atrás, em 9º lugar, com 53s21. O mais rápido nessa prova foi o norte-americano Ian Crocker, que fez 51s19 e superou seu compatriota Michael Phelps - 2º colocado com 52s32.