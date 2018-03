?Xuxa? está fora das finais dos 50m livre O nadador brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa, está fora das finais da prova de 50 metros livre do Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona. Nas eliminatórias realizadas nesta sexta-feira, o brasileiro conseguiu o tempo de 22s80 ficando na 23ª posição, a 11 centésimos da última vaga nas semifinais, que classifica os 16 melhores tempos do dia. O russo Alexander Popov, campeão dos 100 metros livre e recordista dos 50, marcou o melhor tempo nas eliminatórias, ao cravar 21s98. Ele foi o único a nadar abaixo dos 22 segundos. O norte-americano Jason Lezak, fez o segundo melhor tempo (22s29) e o holandês Johan Kenkhuis foi o terceiro (22s32). Jader Souza, o outro brasileiro que participou da eliminatória, ficou com a 31ª colocação. Ele fez a distância em 23s04.