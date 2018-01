Xuxa está na final dos 50m borboleta O veterano Fernando Scherer, de 30 anos, entra na final dos 50 metros borboleta do Mundial de Esportes Aquáticos com chance de medalha. Ele está classificado com o quarto melhor tempo: 23s55 - novo recorde brasileiro e sul-americano. A final, em Montreal, será nesta segunda-feira, às 19 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Há 11 anos o Brasil não ganha medalha em mundiais de piscina longa (50 metros). O sul-africano Roland Schoeman, campeão olímpico dos 4x100 metros livre e prata dos 100 metros livre, é o grande favorito da prova. Na semifinal deste domingo, ele estabeleceu o novo recorde mundial dos 50 metros borboleta: 23s01, contra 23s30 que pertencia ao norte-americano Ian Crocker. Ian Crocker, inclusive, fez o segundo melhor tempo das semifinais do Mundial: 23s32, seguido do russo Sergiy Breus, com 23s53.