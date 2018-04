Xuxa está na semifinal dos 50 m livre O nadador Fernando Scherer está na semifinal dos 50 metros livre dos Jogos Olímpicos de Atenas. O brasileiro terminou, nesta quinta-feira, em segundo lugar na décima eliminatória da prova, com o tempo de 22s52. Na classificação geral, Xuxa ficou com o 14º tempo, juntamente com o espanhol Javier Noriega. Os astros Pieter van der Hoogenband, da Holanda (22s56), e Aleksander Popov (22s58), da Rússia, foram eliminados. O mais rápido foi o norte-americano Gary Hall, com 22s04.