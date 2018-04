Xuxa fica fora da final dos 50m livre O nadador brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa, não conseguiu classificação para final dos 50m livre, que será disputada amanhã. Xuxa nadou duas vezes nesta quinta-feira. Na eliminatória, foi o 10º com 22s52. Na sua série da semifinal, terminou em 7º, com 22s27. O melhor tempo duas semifinais foi do sul-africano Roland Mark Schoeman, com 21s99.