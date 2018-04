Xuxa já pensa no Pan de 2007 O velocista Fernando Scherer, o Xuxa, ficou fora da final dos 50 metros, livre, prova na qual ganhou a medalha de bronze nos Jogos de Atlanta, em 1996. Xuxa ficou surpreso com os resultados da prova mais rápida da natação. Apesar de ter feito um tempo melhor que o de Atlanta não se classificou. O nadador, de 30 anos, ainda usou a toalha com a inscrição "eu te amo", presente da filha Isabela, de 8 anos, que estava na arquibancada, tirou os brincos para não atrapalhar e usou duas calças, como faz o russo Aleksandar Popov, para se sentir mais leve caso fosse à final - usaria apenas uma. Mas nada funcionou. O nível dos 50 m nas semifinais olímpicas de hoje, no Parque Aquático de Atenas, foi altíssimo. Sete nadadores, incluindo Xuxa, melhoraram seus tempos em relação às eliminatórias da manhã na semifinal da noite. "Fiquei um pouco triste, nem tão decepcionado porque eu nadei muito bem. Foi muito forte a prova. O tempo de 22s27 era o da minha medalha de bronze em Atlanta, foi prata no Mundial no ano passado. Estou triste por não estar entre os oito de novo, mas tudo bem, tem Pan em 2007, a Olimpíada em 2008. O tempo era o que eu esperava, um pouquinho abaixo, talvez amanhã eu estivesse melhor, mas não vai ter amanhã." Das eliminatórias, pela manhã, para às semifinais, à tarde, seu tempo melhorou. "Os tempos mostram que estou em boa forma. Fazia tempo que eu não conseguia uma boa marca. Em 1998, meu melhor ano, fiz 22s18. Olhei para o placar e pensei: calma aí, 22s27 em sétimo, tem alguma coisa errada. Aí vi que era isso mesmo. Impressionante como foi minha série. Da primeira série só três nadadores entraram. Na minha série todo mundo resolveu nadar bem." Agora Xuxa vai torcer para o norte-americano Gary Hall, que fez o quinto tempo hoje, com 22s18, exatamente a mesma marca de mais dois nadadores, que ficaram em sexto, o ucraniano Oleksandr Volynets, e em sétimo, o russo Stefan Nystrand. A melhor marca foi de Mark Roland Schoeman, da África do Sul, o único da nadar abaixo de 22 segundos - 21s99. Xuxa acha que poucos nadadores podem nadar os 50 metros na casa dos 21 segundos na final de amanhã, às 14h20 (horário de Brasília). Além de Roland, a lista teria de ser acrescida do australiano Brett Hawke, que nadou a semifinal em 22s07. "A final é outro dia e confio no Garry Hall." Xuxa garantiu que não vai parar de nadar até 2007 - pretende competir nos Jogos Pan-Americanos do Rio. E talvez nos Jogos Olímpicos de Pequim. "Acho que mesmo que eu tivesse esticado um pouco a mão... talvez pudesse ter chegado. Queria estar na final com o Gary Hall."