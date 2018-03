Xuxa nada apenas os 50 metros em Atenas Os 50 metros, livre, será a única prova que Fernando Scherer, o Xuxa, vai nadar na Olimpíada de Atenas, em agosto. A decisão enfraquece o revezamento 4 x 100 m do Brasil, que o nadador integra desde 1992 - com Gustavo Borges, estava no grupo que ganhou a medalha de bronze em Sydney, em 2000. "O revezamento será no segundo dia e os 50 no sétimo. Eu não vou ficar cinco dias esperando pela outra prova após ter nadado uma. Isso não funciona psicologicamente", explicou Xuxa, de 29 anos, que também tem uma medalha de bronze ganha nos 50 m, em Atlanta (1996). Xuxa, que treina com o técnico cubano Williams Morales, no Paulistano, em São Paulo, tentará melhorar os 22s40, para os 50 m, que lhe garantiu o índice olímpico e a medalha de ouro no Pan-Americano de São Domingos, em 2003. O melhor tempo de Xuxa na prova é 22s18, de 1998. "O técnico é novo (está com Morales há um ano e meio) e estamos fazendo um trabalho deferenciado. Espero que a gente acerte", afirmou Xuxa. O brasileiro, que respira uma única vez, aos 35 metros, treina para melhorar a saída. "Uma boa largada é fundamental em uma prova tão curta." Apesar da opção por uma única prova, Xuxa quer competir até a Olimpíada de Pequim, em 2008, passando pelo Pan-Americano do Rio, em 2007, onde quer nadar também os 50 m no estilo borboleta.