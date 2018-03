Xuxa vai à final nos 50m borboleta Fernando Scherer é o primeiro brasileiro a garantir vaga numa final da natação no Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, na Espanha. Xuxa conseguiu neste domingo, no primeiro dia de provas, o 5º melhor tempo nos 50 metros, borboleta, e disputará medalha na segunda-feira. Com 23s86, Xuxa bateu o seu próprio recorde sul-americano na prova. O melhor tempo do dia foi do norte-americano Ian Crocker, que fez 23s47, a 3 centésimos do recorde mundial do australiano Geoffrey Huegill (23s44), que ficou em segundo lugar nas semifinais. Os outros brasileiros que caíram na piscina de Barcelona neste domingo não foram tão bem. Nos 100 metros, borboleta, Ivi Monteiro foi 25ª (1m02s32) e Marcella Amar foi 36ª (1m04s73). Nos 400 metros, livre, Mariana Brochado foi 19ª (4m15s29) e Monique Ferreira foi 27ª (4m18s90). Nos 400 metros, livre, Felipe May foi 29º (3m58s74) e Bruno Bonfim foi 30º (3m59s57). Nos 200 metros, medley, Joana Maranhão foi 24ª (2m18s56). Nos 100 metros, peito, Eduardo Fischer foi 23º (1m02s80) e Henrique Barbosa foi 35º (1m03s36). E nos 50 metros, borboleta, mesma prova de Xuxa, Nicholas Dias dos Santos foi o 40º (25s15). No pólo aquático masculino, o Brasil venceu a primeira no Mundial. Com a vitória por 8 a 6 sobre a China, a seleção brasileira disputará o 13º lugar contra o Canadá, que derrotou o Japão por 6 a 1.