Xuxa vai carregar a tocha olímpica A fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns, e a apresentadora de TV Xuxa Menegel confirmaram nesta sexta-feira a participação na corrida de revezamento da Tocha Olímpica, durante sua passagem pelo Rio, no dia 13 de junho. Além das duas, a idealizadora e coordenadora médica do Pró Criança Cardíaca, Rosa Célia Pimentel, e o ex-coordenador do projeto ?Ação Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida?, Daniel Sousa, filho do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, também participarão do evento. Além de correrem, os quatro foram convidados pela Coca-Cola, patrocinadora mundial da corrida de revezamento da Tocha Olímpica, para formarem um comitê, que indicará mais oito pessoas para participar. Na quarta-feira, uma reunião selou a participação de todos, com a exceção de Xuxa, representada por Angélica Goulart, uma das diretoras da fundação da apresentadora, e começaram a elaborar a lista. "O nosso objetivo foi o de reunir pessoas com histórias extraordinárias de vida. Gente conhecida e também desconhecida", explicou a gerente de marketing e líder do projeto do Revezamento da Tocha Olímpica Atenas 2004 da Coca-Cola, Andrea Mota. A multinacional tem o direito de selecionar 42 corredores, do total de 120. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a prefeitura do Rio e a Samsung (a outra patrocinadora mundial) completarão a lista de participantes. Aos 69 anos, o currículo da médica pediatra e sanitarista Zilda é mais do que suficiente para credenciá-la e não ter seu nome rejeitado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), que aprovará a lista apresentada pelo Brasil. Responsável por um dos mais significativos projetos de combate à mortalidade infantil no Brasil, o que já rendeu à entidade assistencial três indicações ao Prêmio Nobel da Paz, Zilda coordena o atendimento a cerca de 1,7 milhão de crianças, reunindo um total de 230 mil voluntários. Irmã do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, já foi campeã de vôlei com a seleção do Paraná. Já Xuxa foi convidada por seu trabalho frente à Fundação que leva o seu nome. A instituição atende atualmente a cerca de 550 crianças, entre 3 e 12 anos, em Guaratiba, zona oeste. Menos conhecidos do público Rosa e Sousa também desempenham papéis fundamentais na sociedade e, por isso, foram indicados. Administrado por ela, o Pró Criança foi criado em 1996 e hoje recebe o apoio de 27 empresas e cerca de 150 pessoas físicas. A Instituição presta atendimento médico, cirúrgico e dentário a crianças carentes. Já Sousa, após a morte do pai, deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos por Betinho. Atualmente, ele está na Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids, atendendo principalmente a população de baixa renda. Além deles, a Coca-Cola também já indicou seis atletas de confederações esportivas por ela patrocinadas: as ginastas Daiane dos Santos e Daniele Hypolito, os judocas Carlos Honorato e Edinanci Silva, além dos triatletas Virgílio de Castilho e Sandra Soldan. As participações de Daiane e Daniele ainda não estão certas, porque elas poderão estar participando de uma competição européia, na data da passagem da tocha pelo Rio. A tocha olímpica percorrerá cerca de 48 quilômetros pelas ruas do Rio, durante oito horas. A estimativa é a de que cada corredor leve o símbolo olímpico por um trajeto de 400 metros.