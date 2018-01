Xuxa vence 50 metros no Troféu Brasil Fernando Scherer, o Xuxa, foi destaque do Troféu Brasil de Natação, nesta quarta-feira, em Brasília, vencendo a final dos 50 m livre pela oitava vez na carreira, com o tempo de 22s71. Scherer já havia conquistado o índice para uma das duas vagas brasileiras para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos e para o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, ambos em 2003, na vépera com 22s51. Na versão feminina, Flávia Delaroli venceu e confirmou o índice para as duas competições, com 26s24.