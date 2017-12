Xuxa vence e iguala o próprio recorde Fernando Scherer, o Xuxa, do Pinheiros, igualou seu recorde sul-americano, 23s86, hoje pela manhã, ao se sagrar campeão nos 50 metros nado borboleta do Troféu Brasil, no parque aquático Júlio de Lamare, no Complexo Maracanã. O atleta destacou que a performance lhe deu mais motivação para a preparação final aos Jogos Olímpicos de Atenas. ?O tempo foi muito bom. Não somente o meu, como os dos demais atletas em outras provas do Troféu Brasil?, destacou Xuxa, que nadará os 50m, livre, na competição grega. ?Agora, não podemos é nos iludirmos. Em Jogos Olímpicos é tudo diferente.?