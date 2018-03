Xuxa vence, mas não deve nadar no Mundial O tempo de 24s13 feito por Fernando Scherer, o Xuxa, na final dos 50m, borboleta, lhe deu o título da prova no Troféu Brasil de Natação, nesta sexta-feira, mas o afastou da disputa do Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, em julho, e o aproximou dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. O nadador ao cair na piscina do Parque Aquático Júlio De Lamare tinha esperanças de fazer um tempo inferior a 24s para se aproximar da marca mundial de 23s44. O principal problema de Xuxa é o de que os 50m, borboleta, foram cortados da programação do Pan-Americano. O nadador vinha se preparando há um ano para disputar esta prova e obter a medalha de ouro. Sem a possibilidade de conquistá-la em São Domingos, restou o Mundial de Barcelona. Um empecilho a mais é o fato de que se for disputar o Mundial com 100% de sua condição física e técnica, não conseguirá a mesma performance em São Domingos, onde já está classificado para competir nos 50m, livre. Com o resultado desta sexta-feira, Xuxa deu sinais de que a tendência é mesmo disputar os Jogos de São Domingos. ?Existe um pressãozinha para que eu vá ao Pan-Americano", contou Xuxa. ?Mas, primeiro quero conquistar o índice para também competir nos 100m, livre, em São Domingos." O técnico de Xuxa, o cubano Reinaldo Morales, não escondeu que a estratégia de participações do nadador nas competições internacionais já está praticamente decidida. Ele iria para São Domingos disputar as provas de velocidade, além do revezamento 4x100m, livre, onde conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Já o Mundial ficaria reservado para o revezamento, porque os 12 países melhores colocados estarão automaticamente classificados para os Jogos Olímpicos de Atenas. Xuxa tentou explicar os motivos que o levaram a não ter o desempenho esperado nesta sexta-feira. ?Nós últimos três meses passei por várias situações psicológicas que me abalaram", afirmou. ?O pai do meu técnico morreu, cortaram os 50m, borboleta, do Pan-Americano, e ainda tive uma infecção intestinal por uma semana." O único fator que poderia estimulá-lo a ir ao Mundial seria o fato de que provavelmente a edição de Barcelona será a última onde terá condições de participar, pois já está com 28 anos.