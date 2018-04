Yamaha mantém dupla com Lorenzo e Rossi na MotoGP A Yamaha acertou nesta terça-feira a renovação de contrato do espanhol Jorge Lorenzo por mais uma temporada da MotoGP, a principal categoria da motovelocidade. Assim, a equipe conseguirá manter sua atual dupla de pilotos, pois já tinha assegurado a permanência do italiano Valentino Rossi.