Yane fica em 28.º no Mundial da Hungria Yane Marques ficou em 28º lugar no Campeonato Mundial de Pentatlo Moderno, disputado na Hungria, com um total de 5.216 pontos. Esta foi a primeira vez que uma atleta brasileira chegou à final. Yane já está classificada para a Olimpíada de Pequim. O primeiro lugar, com 5.616 pontos, foi da francesa Amelie Caze, seguida pela egípcia Aya Medray (5.596 pontos).