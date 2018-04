Yane fica fora do pódio em final do pentatlo moderno Medalhista de bronze nos Jogos de Londres, Yane Marques não conseguiu repetir o bom desempenho na Final da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, nesta sexta-feira, na cidade russa de Níjni Novgorod. No primeiro grande evento do novo ciclo olímpico, o brasileira terminou apenas na oitava posição entre 36 competidoras.