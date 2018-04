Yane Marques nega favoritismo em final da Copa do Mundo do pentatlo

NÍJNI NOVGOROD, RÚSSIA - Medalhista de bronze nos Jogos de Londres, Yane Marques disputa nesta sexta-feira, em Níjni Novgorod, na Rússia, a final da Copa do Mundo de pentatlo moderno. Além dela, o Brasil também estará representado por Priscila Oliveira, outra que está entre as 36 primeiras colocadas no ranking da Copa do Mundo depois de quatro etapas classificatórias.

Yane só precisou participar de duas dessas etapas para se garantir na final. Foi terceira colocada nos EUA e ficou em 13.º no Rio. Depois, preferiu treinar para chegar bem à Rússia. Já a Priscila precisou participar de três etapas até conseguir a classificação.

Quinta do ranking mundial (que considera também resultados de outras competições), Yane não se julga favorita. "Independente da classificação que você entra na prova, todas estão em condições iguais. No dia da disputa é tudo zerado. Este é um ano onde os olímpicos aproveitam para aliviar a temporada. Fiz isso. Então, assim como o Mundial Militar e o Mundial civil, a Final da Copa do Mundo é importante e um dos objetivos para 2013", diz a pentatleta.

Yane vai atrás da sua terceira medalha em finais de Copa do Mundo, uma vez que foi prata em 2009 e bronze no ano passado. Já Priscila volta a disputar esse importante evento depois de ficar em 24º na edição de 2009.

"Estou muito feliz por poder estar competindo nessa final. Em 2009, participei da competição pela vaga garantida ao Brasil por sediar a prova (que foi no rio). Desta vez é diferente. Conquistei essa vaga de outra maneira", comemorou Priscila.