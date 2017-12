Yankees contratam astro por US$ 250 milhões Os Yankees de Nova York realizaram nesta terça-feira a maior transação financeira da história do esporte. O rebatedor Alex Rodriguez, norte-americano filho de dominicanos, assinou um contrato recorde no beisebol: US$ 250 milhões por dez anos. O mais tradicional clube dos Estados Unidos contratou o astro - considerado o melhor jogador da liga - junto ao Texas Rangers. Só para se ter uma idéia, na lista dos maiores salários pagos à estrelas do esporte, Rodriguez vai ficar atrás somente do pentacampeão mundial de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher. O valor é quatro vezes maior do que ganha o atacante Ronaldo. Ou R$ 6 milhões por mês e aproximadamente R$ 500 mil por jogo. Com a chegada de Rodriguez, a folha salarial do time nova-iorquino será de R$ 500 milhões por ano.