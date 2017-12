Yankees perto do título no beisebol O New York Yankees está a apenas uma vitória do título de campeão norte-americano de beisebol. Na madrugada desta sexta-feira, em casa, a equipe de Nova York derrotou o Arizona Diamondbacks por 3 a 2 e virou a final da World Series, que é disputada em melhor-de-sete de jogos. Depois de terem perdido os dois primeiros jogos da série decisiva, os Yankees venceram as três partidas em seu estádio e lideram a final por 3 a 2. Agora, se ganhar dos Diamondbacks neste sábado, em Phoenix, a equipe de Nova York irá conquistar o seu 27º título no beisebol norte-americano.