Yankees reagem nas finais do beisebol Os Yankees iniciaram uma reação nas finais do World Series - a liga de beisebol profissional dos Estados Unidos. Com a presença do presidente George W. Bush no Yankee Stadium, a equipe do New York Yankees venceu o Arizona Diamondbacks por 2 a 1, na noite desta terça-feira. Agora, a série melhor-de-sete jogos está em 2 a 1 para o Arizona. A quarta partida está marcada para esta quinta-feira, outra vez em Nova York. O Arizona Diamondbacks saiu na frente com duas vitórias em Phoenix. Os D?Backs fecharam o primeiro jogo no sábado por 9 a 1 e, no domingo, por 4 a 0.