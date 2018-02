Yankees renovam contrato de sua estrela por R$ 495 milhões

Depois de muitas negociações, o New York Yankees anunciou a renovação do contrato do terceira base da equipe, Alex Rodriguez, por um valor exorbitante: US$ 275 milhões (aproximadamente R$ 495 milhões) por 10 anos. A-Rod, como é conhecido o jogador, já havia quebrado todos os recordes em dezembro de 2000, quando assinou com Texas Rangers por US$ 252 milhões, também por um contrato de 10 anos, mas o negócio não foi cumprido à risca, já que o jogador foi trocado para o Yankees em 2004. Além de fechar o melhor contrato da história do beisebol norte-americano (MLB), Alex Rodriguez pode ganhar até US$ 6 milhões extras (aproximadamente R$ 10,8 milhões) se quebrar recordes pessoais com a camisa dos Yankees, como o número de homeruns, que hoje pertence ao controverso Barry Bonds, que está sendo investigado pelo uso de esteróides. No contrato anterior, Rodriguez recebeu dos Yankees US$ 185,45 milhões por sete temporadas (contando os anos com os Rangers)