Yao Ming marca 34 pontos em virada do Rockets sobre Bobcats Yao Ming fechou com dois lances livres uma atuação de 34 pontos que garantiu ao Houston Rockets a vitória de virada, por 85 a 82, sobre o Charlotte Bobcats, na noite de domingo. Yao colocou o Rockets em vantagem de 83 a 82 com 20 segundos para o fim da partida, e Mike James acertou mais dois lances livres para selar a terceira vitória consecutiva do Houston. O Charlotte tinha sete pontos de vantagem a seis minutos do final do jogo, até que Tracy McGrady e Yao resgataram o Houston. McGrady fez 12 pontos de seus 26 no último período do jogo, e Yao acrescentou seis no quarto final. "Essa pode ser a melhor dupla da NBA desde (Michael) Jordan e (Scottie) Pippen", disse após a partida o ala do Bobcats Gerald Wallace. Yao acertou 13 de 15 arremessos de quadra, além dos oito lances livres que cobrou. O pivô chinês ainda pegou oito rebotes. Os dois lances livres decisivos no final do jogo aconteceram após ele ter pego rebote de uma arremesso de três pontos errado de Rafer Alston. Na sequência, ele sofreu falta da defesa do Bobcats. "Quando vi a bola vindo pensei 'não posso deixá-la escapar. Tenho que pegar essa"', disse Yao a jornalistas. "Eu estava na posição perfeita." Veja a seguir os resultados da NBA no domingo: Washington Wizards 101 x 90 Atlanta Hawks Miami Heat 75 x 72 NY Knicks New Orleans Hornets 93 x 72 Philadelphia 76ers Houston Rockets 85 x 82 Charlotte Bobcats San Antonio Spurs 113 x 88 Milwaukee Bucks Detroit Pistons 107 x 103 Seattle SuperSonics Cleveland Cavaliers 103 x 95 LA Clippers