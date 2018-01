Yimou e Spielberg dirigem a abertura da Olimpíada A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim/2008 terão como diretores o chinês Zhang Yimou e o norte-americano Steven Spielberg. O trabalho da dupla entre Yimou, que dirigiu sucessos como "Herói" e "O clã das adagas voadoras", e Spielberg, um dos cineatas mais aplaudidos do mundo, vencedor de um Oscar com "A Lista de Schindler", e famoso por filmes de aventura como "Indiana Jones" e "E.T.", foi confirmada neste domingo pelo Comitê Organizador dos Jogos. "Para milhões de telespectadores de todo o mundo, a cerimônia de abertura ser a ´primeira impressão´ que as pessoas terão da Olimpíada", afirmou Liu Qi, chefe do comitê organizador de Pequim/2008. O comitê organizador começou a solicitar propostas para a cerimônia de abertura e fechamento há 13 meses. De 409 projetos recebidos, cinco foram selecionadas para um parecer final. A parceria entre Yimou e Spielberg foi a vencedora.