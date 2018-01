Zach Johnson surpreende e fatura o Masters de Augusta Surpresa no Master Series de golfe de Augusta. O jovem norte-americano Zach Johnson superou seu compatriota - e franco favorito - Tiger Woods, e faturou o título do primeiro Gand Slam da temporada da PGA. Johnson - que havia ficado de fora do percurso final de 11 majors anteriores - conseguiu três birdies e fechou a final com 69 tacadas, um acima do par. O norte-americano de 31 anos ficou com duas tacadas a frente dos golfistas que terminaram na segunda colocação: os sul-africanos Retief Goosen e Rory Sabbatini, e o astro Tiger Woods. Woods buscava seu 13.º título de Grand Slam e quinto em Augusta. Mas mesmo com a frustração de não ter conseguido o primeiro casaco verde de 2007, não conseguiu superar a atuação desastrosa de Phil Mickleson, que defendia a conquista do Masters. O norte-americano terminou em 24.º. Johnson, que levou um cheque de US$ 1,3 milhões (cerca de R$ 3 milhões), no ano passado havia ficado na 32.ª colocação, e em 2005 não passou da segunda rodada. "Foi surreal. Sonhei com isso, mas nunca pensei que conseguiria este ano", confessou Johnson, um jogador que não foi espetacular, mas foi o mais regular no campo de Augusta, marcado pelas baixas temperaturas e ventos fortes.