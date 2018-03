Zagueiro Alex é cortado por contusão O zagueiro Alex, do Chelsea, foi cortado ontem da seleção brasileira por estar machucado. Alex havia sido relacionado por Dunga para os amistosos nos Estados Unidos com Canadá (31 de maio) e Venezuela (6 de maio) e também para os jogos das Eliminatórias contra Paraguai (15 de junho) e Argentina (18 de junho). Dunga ainda não decidiu o nome do substituto.