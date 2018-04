Zagueiro esfaqueado pode perder a perna O zagueiro Calum Davenport, do West Ham (Inglaterra), pode ter uma das pernas amputada após ser esfaqueado no fim de semana, em Bedford. O principal suspeito do crime é seu cunhado, Worrell Whitehurst. Com passagem pela seleção inglesa sub-21, Davenport, de 26 anos, estava com amigos, quando foi atacado na entrada da casa da mãe. Ele sofreu perfurações nas pernas, que tiveram de passar por cirurgia, e perdeu muito sangue antes de receber atendimento.