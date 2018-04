Zagueiro Gil vai esperar a sua chance

SÃO PAULO - Se Pato vem com status de estrela e certamente será titular do time de Tite, o zagueiro Gil terá de mostrar serviço para conseguir uma vaga na equipe.

Ele foi contratado para brigar por posição com Chicão e Paulo André, a dupla campeã mundial no Japão. Com um discurso conciliador, Gil disse que vai esperar pela sua chance e sabe que terá trabalho para entrar no time.

"Conheço os dois, são excelentes jogadores, eu chego para ajudar, para somar", afirmou o zagueiro após realizar exames cardiológicos numa clínica na zona norte de São Paulo. "Quem ganha é o Corinthians, com o pessoal que já tem, com quem chega. A ambição é ter um grupo forte, um grupo campeão como foi em 2012."

Gil tem 25 anos e estava no Valenciennes, da França. Disse que desde o ano passado sonhava voltar ao futebol brasileiro - antes jogava no Cruzeiro. Um dos motivos, segundo ele, foi a dificuldade de se adaptar ao país.

Ele estava na França desde a metade de 2011, após ter se destacado com o Cruzeiro. Pelo clube mineiro, ele foi protagonista de um lance polêmico jogando contra o Corinthians.

Em 2010, em jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro, no Pacaembu, Gil derrubou Ronaldo na área e o árbitro Sandro Meira Ricci marcou pênalti. Foi uma jogada difícil, que provocou muita discussão e garantiu o triunfo ao Corinthians por 1 a 0 - o próprio Fenômeno bateu e fez o gol da vitória.

"Foi uma lance duvidoso, faz parte do passado. Depois fiz uma análise também, mas coloquei a cabeça no travesseiro e dormi tranquilo. São coisas do futebol, para mim é passado."

Dedé, do Vasco, ainda interessa. A contratação de Gil não inviabiliza, segundo dirigentes, a chegada de mais um zagueiro.