Zagueiro Neris é apresentado e elogia projeto do Internacional

"Jogar no Inter é uma oportunidade única na carreira. É um clube muito vitorioso, com muita história Estou aqui para ajudar da melhor forma. Inter tem um projeto muito bom e que não visa somente voltar para a Série A", disse o zagueiro.

Neris começou a carreira no Camboriú e só atuou em clubes catarinenses antes de defender o Santa Cruz. Ao ser apresentado no Inter, ele explicou ao torcedor sobre seu perfil: "Procuro ter tranquilidade na busca pelo melhor passe, então acredito que eu tenha uma boa saída de bola, um bom início de jogada. Vou procurar me preparar o máximo possível para poder ajudar".

O evento de apresentação do zagueiro marcou mais uma etapa da nova diretriz do marketing do clube, que agora tem como slogan "Nada Vai Nos Separar". Como uma forma de aproximar a torcida, dois sócios-torcedores foram sorteados para entregarem a camisa a Neris.

"Esse trabalho é muito importante para aproximar o sócio do Internacional, o sócio que está sempre do lado do Clube. E neste momento queremos trazê-lo para mais perto. Aproveitar e pedir para todo torcedor vir e se associar, precisamos cada vez mais estarmos juntos", destacou o diretor de futebol Adauri Silveira.