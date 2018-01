Brasil garante vaga em sete finais em Copa do Mundo de ginástica

Com destaque para Arthur Zanetti nas argolas, a equipe brasileira obteve vaga em sete finais na etapa da Croácia da Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Osijek, nesta sexta-feira. Zanetti, campeão olímpico, mundial e pan-americano nas argolas, brilhou ao obter a melhor nota entre 31 atletas nas eliminatórias do aparelho.

"Gostei da série, sem balanços, só um pouquinho, no início da série, e agora é tentar ir buscar essa mesma nota na final. Os moleques também estão de parabéns. Todo mundo conseguiu, pelo menos, pegar uma final e isso é bem legal", comemorou Zanetti, que tirou a nota 15,800.

Na final, ele terá a companhia de Lucas Bitencourt, seu companheiro de treino no São Caetano. Ele avançou com a nota 14,850, o que lhe garantiu a sétima colocação. No salto, quem se destacou foi Caio Souza. Ele assegurou lugar na decisão ao tirar 14,450, em oitavo. Caio também avançou à final da barra fixa, junto de Arthur Nory Mariano. Ambos registraram 14,500.

No feminino, Jade Barbosa brilhou ao obter a liderança da trave, com 14,350. Está garantida, assim, na final, ao lado de Thauany Araújo. Ela ficou em terceiro, com 13,600. Na quinta, Thauany já havia assegurado lugar na decisão das barras assimétricas. No mesmo dia, Caio Souza obtivera a classificação nas paralelas.

As finais serão realizadas no fim de semana. No sábado e no domingo, as disputas começam às 11h30 (horário de Brasília).