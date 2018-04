Zanetti vai usar evento-teste da ginástica para estrear nova série A Olimpíada do Rio começa nesta quinta-feira para Arthur Zanetti. Dois dias antes de competir na fase de classificação do evento-teste do Rio-2016, o campeão olímpico das argolas participa do chamado treino de pódio, que consta no calendário oficial da competição. Diante dos juízes, no sábado, Zanetti vai apresentar pela primeira vez sua nova série, que ele espera que valha ouro em agosto.