Zé Eduardo ganha vaga de titular no Santos

No seu retorno por empréstimo até 30 de junho, após ser vendido ao Genova, da Itália, o atacante poderia ter evitado as divididas, porém mostrou que continua sendo o mesmo jogador valente de antes da negociação.

"Quando viajei já sabia da possibilidade do meu retorno imediato, se o passaporte comunitário não saísse dentro do prazo. Tinha propostas para jogar por empréstimo em outras equipes até o meio do ano, mas preferi o Santos, que foi o clube que me abriu as portas", disse o jogador.

Desde julho de 2010, quando cedeu à pressão dos parceiros e concordou em vender os direitos econômicos de André ao Dínamo de Kiev, o Santos passou a procurar um jogador para ser o companheiro de Neymar no ataque. A primeira tentativa foi Keirrison, que depois de rodar pela Europa sem sucesso prometia ser uma boa opção. Mas até agora ele não reagiu.

A história de Zé Love é diferente. Após rodar por clubes de menor expressão, ele assinou contrato de risco de três meses, no começo do ano passado, e acabou contratado. "Venho mostrando o meu valor e potencial. Estou pronto para jogar, ou na função de pivô, ou como um ponta, ou ainda vir de trás para finalizar", afirmou Zé Eduardo.