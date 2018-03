Zé Ricardo celebra virada, mas diz que Vasco precisa seguir evoluindo

O técnico Zé Ricardo comemorou o grande triunfo de virada do Vasco sobre o Boavista, por 4 a 3, neste domingo. Mas reconheceu as dificuldades da equipe e afirmou que o time precisa "continuar evoluindo" para chegar às semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Jogando no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, o Vasco perdia para o Boavista por 3 a 2 até os 33 minutos do segundo tempo. Mas os gols de Wagner, aos 37, e Erazo, aos 46 minutos, decretaram a virada vascaína.

"Uma vitória da maneira que foi, nos últimos minutos, fortalece o lado lutador da equipe, mas precisamos mais. Temos que continuar evoluindo. Esse é um grupo que trabalha bastante e que não vai desistir em nenhum jogo. A torcida pode ter certeza disso", declarou o treinador.

Na avaliação de Zé Ricardo, o Vasco fez um bom primeiro tempo, mas ficou devendo no placar. "Pelo que produzimos no primeiro tempo, tínhamos que ter conquistado uma vitória mais tranquila, porém, como já disse antes, cometemos muitos erros. Apesar da derrota parcial, produzimos bastante e conseguimos envolver o Boavista, demos poucas oportunidades", comentou.

"No segundo tempo, o Boavista melhorou, fez uma marcação baixa e nos dificultou. Graças a Deus, as mexidas deram gás para o nosso time e conseguimos uma vitória importantíssima. O jogo foi emocionante para quem viu. Seguimos forte em busca da vaga na semifinal", declarou.

Com o resultado, o Vasco despontou na liderança do Grupo B da Taça Rio, com os mesmos seis pontos do Flamengo, mas com vantagem no número de gols. "Agora é trabalhar para o próximo jogo. Teremos um clássico contra o Fluminense e com certeza a dificuldade será maior. Precisamos estar bem preparados", projetou Zé Ricardo.

O clássico com o Fluminense será disputado na quarta-feira, no Engenhão, pela quarta rodada da Taça Rio.