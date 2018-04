Zé Roberto admite voltar à seleção Diante do apelo do presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, o técnico José Roberto Guimarães admitiu continuar no comando da seleção feminina. ?O importante foi ter deixado as portas abertas. Não descarto voltar, tudo é para se pensar e discutir no futuro?, afirmou o treinador, na manhã desta terça-feira, em entrevista ao programa Redação SporTV, da SporTV. Depois da decepção por ter ficado com o 4º lugar na Olimpíada de Atenas, Zé Roberto anunciou sua volta ao time da Finasa/Osasco, mesmo porque seu contrato para dirigir a seleção acabou em agosto. Mas, em entrevista à Agência Estado na segunda-feira, o presidente da CBV garantiu que nem pensa em trocar o técnico da seleção. ?Não há a menor possibilidade de o Zé Roberto ir embora?, avisou Ary Graça. ?É sempre legal ver uma coisa como essa. Esse apoio do Ary Graça, que também foi total durante os cinco meses e meio de trabalho na seleção. Principalmente, depois da derrota para a Rússia (na semifinal da Olimpíada), que foi muito traumática?, disse Zé Roberto. Zé Roberto ficou 1 ano no comando da seleção feminina, mas de trabalho efetivo teve mesmo apenas 5 meses e meio - por conta do calendário do esporte. O objetivo era a medalha olímpica. ?Tinha um acordo de voltar para o clube (Finasa/Osasco), assim que acabasse o compromisso com a CBV?, explicou o treinador, que reassumiu a equipe paulista na segunda-feira - seu contrato vai até abril de 2005. Mas o presidente da CBV também já revelou que espera Zé Roberto cumprir seu contrato com o clube. O trabalho na seleção recomeçaria na preparação para o Mundial de 2006. ?Ainda não conversei com o Ary Graça depois da Olimpíada. Vamos conversar, falar sobre o futuro do vôlei brasileiro e decidir o que for melhor?, contou o treinador.