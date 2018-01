Zé Roberto aliviado por ser campeão O técnico José Roberto Guimarães não consegue esquecer o que chamou "um momento péssimo, o mais decepcionante da carreira", quando a torcida de Belo Horizonte pediu, nesta temporada, o hino da Rússia enquanto tocava o Hino Nacional - uma referência à derrota da seleção brasileira, na Olimpíada (após estar ganhando o set por 24 a 19). Em Atenas, Zé Roberto era técnico da seleção. Em Minas, do Finasa/Osasco, pela Superliga. O episódio fez o treinador pensar que é muito difícil conciliar seleção e clube. "Hoje a seleção tem prioridade. Eu era candidato a esse ciclo olímpico (até Pequim, em 2008) e não ao anterior", disse o técnico, que ainda não sabe se vai se licenciar ou sair do Finasa/Osasco, que levou ao tricampeonato nacional neste sábado. "Ainda não sei. Só não quero que o meu time passe pelo que passou, duas vezes, em Belo Horizonte. Não é uma questão financeira sair ou ficar no clube, mas sim de muita dificuldade para conciliar os dois trabalho", acentuou o técnico que quer dez dias para comemorar e descansar - na verdade vai a Itália para ver as semifinais do campeonato nacional, que tem Virna e Fofão. Vai passar - de avião - por Santiago de Compostela (após a Superliga de 2003 fez a caminhada até a cidade), na Espanha, para agradecer o tricampeonato. Mas no meio dessa semana já divulgará a lista com as jogadoras convocadas para um trabalho que começa ainda no mês de abril. Neste sábado, Zé Roberto colocou Mari no banco de reservas e Bia em quadra. Mas explicou que não era porque foi hostilizada - "ão, ão, ão, Mari afundou a seleção", gritavam os torcedores do Rexona. "Ela não estava bem. O difícil foi mesmo jogar em Minas por causa da história do hino da Rússia. A Mari em sua primeira Olimpíada estava enfrentando as russas, de Sokolova, pela primeira vez. Eu queria ter treinado contra as russas... Faltou tempo. Ela não teve culpa."