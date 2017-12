Zé Roberto anuncia convocação nesta 3ª O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, anuncia nesta terça-feira sua primeira convocação desde que assumiu o cargo na semana passada. O objetivo da lista é o de reunir um grupo de 12 ou 14 atletas para os Jogos Sul-Americanos de Bogotá, na Colômbia, entre 4 e 7 de setembro. A incerteza sobre o número de jogadoras que vão participar dos treinamentos em Barueri, no Alphaville Clube, tem como um dos motivos principais o retorno da levantadora Fernanda Venturini à seleção. Ao assumir, na semana passada, o treinador não escondeu que a atleta estaria com a volta garantida ao time, além de seu nome já figurar na primeira convocação. ?Estarei em uma sessão de fotos com a Fernanda nesta terça-feira, onde conversaremos para saber quando ela voltará?, afirmou Zé Roberto, sem esconder o desejo de contar com a levantadora já na quinta-feira, quando a seleção se apresentará. ?Mas um dos problemas para sua volta imediata é a organização de sua vida particular e o período que está parada, porque somente iria se reapresentar ao BCN no dia 19.? Caso Fernanda aceite se apresentar na quinta-feira com as demais, a tendência é a de que Zé Roberto convoque somente 12 atletas. Do contrário, se a levantadora pedir mais tempo, o grupo vai ser formado por 14 jogadoras. Sobre as atletas que decidiram não participar da seleção, por divergirem do ex-técnico Marco Aurélio Motta, como Érika, Walewska e Fofão, o treinador contou ter conversado com a ?maioria delas? e recebido um ?ok? para chamá-las. ?Mas vou convocar as que estão em melhores condições?, frisou o treinador. ?Durante as várias conversas que tive, procurei saber do estado físico e técnico das atletas para poder formar o melhor grupo.?