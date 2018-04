Zé Roberto cobra time após mais uma vitória O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei cobrou um melhor desempenho da equipe nas próximas partidas da Copa do Mundo, em Toyama, no Japão. Apesar do favoritismo na competição, o time sofreu para vencer a Coreia do Sul, atual 18.ª colocada no ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). A seleção começou bem a partida, mas permitiu a reação das sul-coreanas. "Para mim, nós jogamos como o Brasil apenas no quarto e quinto sets", afirmou Zé Roberto, após o time levar a melhor por 3 sets 2, com parciais de 22/25, 25/18, 18/25, 25/13 e 15/8.