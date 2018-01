Zé Roberto começa os testes na seleção Embalada, a seleção brasileira feminina de vôlei faz nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Denton, no Texas, o terceiro jogo da série de quatro amistosos contra os Estados Unidos. Nas duas primeiras partidas, o Brasil impôs seu ritmo e venceu por 3 sets a 0. O quarto e último confronto entre as equipes será sábado, em Burleson, também no Texas. No confronto desta sexta-feira, o técnico José Roberto Guimarães pretende mexer na escalação que entrou em quadra nos dois primeiros jogos e testar as reservas. "Precisamos verificar a performance das atletas que ainda não tiveram a oportunidade de atuar", disse o treinador, que, até agora, mandou para a quadra a seguinte formação: Fernanda Venturini, Bia, Virna, Érika, Walewska e Valeskinha, além da líbero Arlene. O desempenho da seleção diante das norte-americanas está agradando o treinador, que destacou o poder de reação do time no confronto de quarta-feira, ganho com parciais de 29/27, 25/19 e 25/19. "Começamos atrás no placar, mas fomos eficientes no saque e na defesa e conseguimos reverter", afirmou Zé Roberto. "Diante da nossa boa atuação, nem sentimos a pressão da torcida adversária." A levantadora Fofão, que ficou fora dos dois primeiros jogos diante dos Estados Unidos em razão de uma forte gripe, ainda é dúvida para a partida desta sexta. A série de amistosos serve de preparação para a Copa do Mundo do Japão, que será disputada de 1º a 15 de novembro, e classificará as três melhores seleções para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.