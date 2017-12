Zé Roberto comemora evolução da seleção A vitória sobre a Polônia, na madrugada desta segunda-feira, deixou o técnico da seleção brasileira feminina de vôlei mais animado. José Roberto Guimarães gostou da performance de suas atletas, que venceram por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 25/18) na terceira rodada da Copa do Mundo do Japão, torneio que dá três vagas olímpicas. "A cada jogo que passa, nossa equipe está se entrosando melhor e se ambientando mais. Mas ainda há um caminho longo a ser percorrido na Copa do Mundo. O mais importante é que evoluímos desde o jogo com a China, quando fizemos um primeiro set quase perfeito e perdemos. Contra a Turquia já nos apresentamos melhor e hoje mais ainda, em todos os fundamentos", afirmou o treinador da seleção. No jogo desta segunda-feira, o destaque em quadra foi a ponteira Érika, que marcou 12 pontos e levou o troféu de melhor jogadora da partida.