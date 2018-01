Zé Roberto convoca a seleção de vôlei O técnico José Roberto Guimarães divulgou nesta quarta-feira a sua primeira lista de convocadas do ano para a seleção brasileira feminina de vôlei, com 16 atletas. A partir de agora, o grupo inicia um trabalho de oito meses, com as disputas, a partir de junho, dos torneios de Courmayeur (Itália) e Montreux (Suíça), além do Grand Prix da Ásia. Zé Roberto promete ser linha dura no trabalho que fará nesse ciclo olímpico e deverá impor regras rígidas, como horários inflexíveis, caixinha para atrasos e uso limitado de celulares. "Para estar na seleção serão necessários sacrifícios. Quero atletas de braços fortes e mãos cheias de calo", avisou o treinador. "Quero mulheres guerreiras." Foram convocadas as levantadoras Carol, Danielle Lins e Marcelle; as meios-de-rede Fabiana, Carol Gattaz, Kátia e Valeskinha; as opostos Renatinha, Raquel e Sheilla; as líberos Fabi e Verê; as pontas Paula Pequeno e Sassá; além de Jaqueline e Mari, que são oposto e ponta.