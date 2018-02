Zé Roberto convoca seleção de vôlei O técnico José Roberto Guimarães convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira feminina de vôlei que irá disputar a Copa dos Campeões, de 15 a 20 de novembro, no Japão. O grupo de 12 jogadores é o mesmo que já vinha sendo chamado durante a temporada e começa a treinar na segunda, em Saquarema, no Rio. Na Copa dos Campeões, o Brasil irá estrear contra a China, no dia 15 de novembro, em Tóquio - o torneio também terá jogos na cidade de Nagoya. Depois, na seqüência, a seleção jogará com Polônia, Japão, Estados Unidos e Coréia do Sul. ?Quero aproveitar as duas semanas de treinos no Brasil para dar continuidade ao trabalho realizado durante a temporada. Daremos ênfase ao sistema defensivo, já que teremos pela frente três equipes asiáticas, sem esquecer de Polônia e Estados Unidos. Precisamos ter mais volume de jogo e atenção com a relação bloqueio/defesa", contou o técnico Zé Roberto. Após as duas semanas de treinos em Saquarema, a seleção embarca no dia 30 de outubro para a Itália, onde fará um período de aclimatação antes de seguir para o Japão - a medida é para diminuir os efeitos da mudança drástica de fuso horário. Em 2005, o vôlei feminino do Brasil disputou 5 competições e foi campeão de todos: Torneio de Courmayeur, Montreux Volley Masters, Grand Prix, Torneio Classificatório para o Mundial 2006 e Sul-Americano. Além disso, somou 31 vitórias em 33 jogos realizados - as duas únicas derrotas foram para a China, ambas no Grand Prix. Confira a lista das 12 convocadas: Carol - levantadora Marcelle - levantadora Carol Gattaz - meio-de-rede Fabiana - meio-de-rede Valeskinha - meio-de-rede Fernanda Berti - ponta Jaqueline - ponta Sassá - ponta Raquel - oposto Renatinha - oposto Sheilla - oposto Fabi - líbero