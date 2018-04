Zé Roberto deixa a seleção de vôlei José Roberto Guimarães confirmou nesta quinta-feira que não é mais o técnico da seleção brasileira feminina de vôlei. Depois de renovar contrato com a Finasa/Osasco, ele explicou sua situação: "A Finasa me emprestou para a seleção no meio do ano passado e meu contrato era até agosto de 2004. Já havia acertado o pré-contrato para retornar ao clube." Zé Roberto assumiu a seleção em um período de crise, com a saída de Marco Aurélio Motta. A Confederação Brasileira de Vôlei abriu exceção para ele, já que exige técnicos exclusivos para comandar as seleções. "Não conversei com a CBV e nem sei o que vai acontecer daqui para a frente. O importante agora é o clube no qual vou trabalhar. A seleção vai ter uma parada. O trabalho recomeça apenas no ano que vem. Meu contrato com a Finasa vai até abril de 2005 e vou cumpri-lo", avisou. Na próxima semana, o treinador encerra oficialmente os compromissos com a seleção brasileira. "Vamos fechar o relatório da Olimpíada e pronto. A vida segue. Agora estou pensando em Campeonato Paulista, Salonpas Cup e Superliga. Eu me apresento no dia 13", contou. Depois do decepcionante quarto lugar na Olimpíada de Atenas, Zé Roberto não sabe dizer se voltará ao cargo na seleção. "É muito prematuro falar desse assunto. Para ficar na seleção eu teria de ser exclusivo, com contrato quadrienal. E não dá", afirmou. Ele disse que o mau resultado em Atenas não alterou em nada seus planos: "Se ganhasse ou perdesse, eu voltaria ao clube. Já estava definido, todo mundo sabia."