Zé Roberto elogia força defensiva da seleção feminina após vitória sobre Sérvia

O técnico José Roberto Guimarães destacou a força da defesa da seleção brasileira feminina de vôlei na vitória sobre a Sérvia por 3 sets a 1 , com parciais de 23/25, 25/22, 25/14 e 25/21 nesta quinta-feira, em Barueri, no terceiro jogo da Liga das Nações, competição que substitui o Grand Prix.

"Podemos ver uma evolução como um todo no sistema defensivo e na relação entre o bloqueio e a defesa. Conseguimos ajustar as posições em quadra e o nosso bloqueio. Ainda podemos melhorar o nosso saque. Gostei de ver a atenção das jogadoras em quadra", comentou.

Os elogios do treinador também foram evoluindo no decorrer dos três jogos da seleção brasileira em Barueri. Na derrota contra a Alemanha, na estreia, ele reclamou da falta de vontade das jogadoras. No segundo jogo, na vitória por 3 a 1 sobre o Japão, ele destacou a mudança de postura da equipe.

Antes do duelo contra a Sérvia, o treinador pediu justamente atenção especial na parte defensiva, pois destacou o poder de ataque do adversário. "O time mostrou que evoluiu e estou muito feliz com essa vitória. Sabíamos que seria um jogo difícil e foi legal ver a energia das meninas", complementou o treinador.

DESTAQUES

A central Bia foi a maior pontuadora da partida, com o total de 18 acertos - nove de ataque, oito de bloqueio e um de saque. A oposto Tandara também se destacou, marcando 14 pontos. E a ponteira Amanda, que fez 13, analisou a vitória.

"O resultado sempre é coletivo. Treinamos muito na preparação para essa etapa, principalmente porque enfrentaríamos seleções com características muito diferentes. A comissão técnica nos preparou muito bem para isso e todas juntas conseguimos fazer o que foi treinado. Não é fácil jogar contra um time tão alto, mas a vitória veio", disse.

A seleção feminina viaja na madruga desta sexta-feira para Ankara, na Turquia, onde disputará a segunda semana da competição contra as donas da casa, a Argentina e a República Dominicana. O primeiro jogo do time verde e amarelo será na terça-feira, às 11 horas (de Brasília) contra a Turquia.