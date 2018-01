Zé Roberto faz primeiros cortes na seleção O técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, confirmou nesta sexta-feira o corte da líbero Fabi e da meio-de-rede Carol. Ele ainda dispensará mais duas atletas até a disputa da Copa do Mundo do Japão, em novembro. ?É um momento triste porque você se apega às jogadoras, mas não é possível viajar com 16?, justificou Zé Roberto. O Brasil luta pelo título inédito e faz parte do grupo B da Copa do Mundo, ao lado de China, Cuba, República Dominicana, Polônia e Turquia. Estarão em jogo três vagas para a Olimpíada de Atenas, em 2004.