Zé Roberto fica só com a Seleção Agora é oficial. O técnico José Roberto Guimarães, que comandou o Finasa/Osasco na conquista do tricampeonato da Superliga Feminina, deixa o clube para se dedicar exclusivamente à seleção brasileira feminina de vôlei. O cargo no Finasa será ocupado por Paulo Coco, assistente-técnico de Zé Roberto.