Zé Roberto finalmente ganha medalha O técnico José Roberto Guimarães precisou esperar dez anos e meio para ganhar a medalha de ouro, o cobiçado objeto que simboliza a conquista da seleção brasileira masculina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Só os jogadores foram premiados pelo feito histórico - até hoje é o único ouro olímpico do Brasil em um esporte coletivo, algo que nem o futebol conseguiu. Mas Zé Roberto vai receber uma réplica da medalha, cópia fiel da original - incluindo 65 gramas de ouro no miolo - da Confederação das Unimeds (Confesp), em festa no dia 21, em São Paulo. Uma das frustrações de Zé Roberto era não possuir a medalha, embora tenha ouvido promessas - não cumpridas - de Eduardo José Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol, e da apresentadora de TV Hebe Camargo de que ganharia uma réplica. O conceito olímpico é de que o pódio é do atleta - os técnicos não ganham medalhas em nenhum dos esportes do programa. Pela norma n.º 70 da Carta Olímpica, o regulamento do Comitê Olímpico Internacional (COI), as medalhas e diplomas entregues na cerimônia de premiação são exclusivas dos competidores. Em Mundiais, as normas são estabelecidas pela competição, mas Bernardinho também ficou sem a medalha na conquista do campeonato da Argentina, em 2002, também com a seleção masculina. Já na Copa do Mundo de 2002, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Luiz Felipe Scolari levou sua medalha - até mesmo dirigentes ganham o símbolo. Resgate - Ao ler reportagem publicada pela Agência Estado em agosto de 2002, por ocasião da festa do aniversário de dez anos da conquista em Barcelona, a Confesp decidiu mandar confeccionar a medalha e presentear Zé Roberto. "Estou sempre pronto a aceitar a medalha, na hora que quiserem me dar. Mas tem de ser ganha. Não teria sentido eu fazer a réplica", afirmou o técnico, na festa dos dez anos. A declaração desencadeou o processo. A Confesp decidiu "corrigir essa falha histórica". Alcione, mulher de Zé Roberto, foi "cúmplice" no projeto. Ajudou os promotores da homenagem a conseguirem uma medalha original, emprestada pelo jogador Jorge Édson, sob seguro - além do ouro, a peça tem um incrível valor sentimental, o que aumentou as preocupações com a segurança. A medalha original foi copiada em uma empresa especializada na confecção de troféus. Todo o processo levou três meses e a réplica está agora no cofre de um banco, à espera do dono. "A medalha tem um valor sentimental muito grande. Faz lembrar daquele grupo, daquela época, do feito... Não tem preço. Ali está estampado um sonho", disse Zé Roberto, hoje técnico do BCN/Osasco, sensibilizado pela iniciativa. "Eu já vi, ela é linda." Quando chegou de Barcelona, Zé Roberto ganhou uma medalha feita de cartolina de alunos do Colégio Mackenzie, que guarda até hoje. "Era a única que eu tinha e sempre foi importante."