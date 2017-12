Zé Roberto: "Foi um ano excepcional" Quando muitos duvidavam do rumo que a seleção brasileira feminina de vôlei tomaria após os Jogos Olímpicos de Atenas/2004, o reformulado grupo surpreendeu e fez uma temporada excelente: em 2005, venceu as seis competições que disputou e perdeu apenas dois dos 38 jogos que fez. Na volta do Brasil, na manhã desta terça-feira, depois de conquistar a Copa dos Campeões no Japão, o técnico José Roberto Guimarães fez um balanço do ano. ?Foi um ano excepcional. Seis competições, seis títulos, 38 jogos, 36 vitórias (perdeu apenas duas partidas para a China). Isso dá mais de 94% de vitórias no ano. Foi um ano ímpar para o vôlei feminino brasileiro. Fica o desafio para o próximo ano?, disse Zé Roberto, após 36 horas de viagem no retorno ao Brasil. Apesar da temporada brilhante, o técnico fez uma ressalva. ?Foi um ano difícil, desgastante, de concentrações, viagens, treinamentos, problemas com desfalques. Mas acabou da melhor maneira possível. Eu não esperava ganhar todas as competições. Realmente fomos melhores do que os adversários?, afirmou. Sem Paula Pequeno e Mari, contundidas, e Raquel, sem folga no clube, novatas como Natália e Fernanda Berti, de 16 e 20 anos, respectivamente, ganharam a chance de integrar a seleção. ?Mesmo ganhando os campeonatos sabemos que elas (as ?veteranas?) fazem falta. Sabemos que o ?cobertor é curto? e que precisamos delas treinando, competindo. Fica o desafio no futuro de elas voltarem à seleção?, afirmou Zé Roberto. O treinador admitiu estar preocupado com o futuro da seleção. ?Quanto mais anos nós tivermos de supremacia ou entre as melhores seleções do mundo, melhor. Lógico que a quantidade e qualidade do feminino no Brasil ainda é menor do que no masculino. Principalmente na questão de desenvolver levantadoras?, disse Zé Roberto, lembrando que o sucesso de 2005 não pode atrapalhar o trabalho. ?Não somo a melhor seleção. Estamos em um bloco com as melhores.? Enquanto o técnico falava sobre o futuro da seleção, as jogadoras comemoravam no saguão do Aeroporto de Cumbica posando para fotos. O grupo chegou sem Sheilla, eleita a melhor jogadora e pontuadora da Copa dos Campeões, que ficou na Itália, onde defende o time de Pesaro. Por isso, as outras atletas exibiram a camisa da companheira de 22 anos como uma homenagem. Além da Copa dos Campões, o Brasil conquistou neste ano os títulos do Sul-Americano, do Classificatório para o Mundial, do Torneio de Cormayeur (ITA), do Torneio de Montreaux (SUI) e do Grand Prix.