Zé Roberto inicia treinos no vôlei feminino José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, começou nesta segunda-feira os treinos para o Grand Prix (a partir de 7 de julho), preparatório para os Jogos Olímpicos de Atenas. Nesta terça, oito atletas se apresentam no Clube de Alphaville. Fernanda Venturini, Valeskinha, Mari, Bia e Érika, todas da Finasa/Osasco, e Arlene, Virna e Fabiana, as três da MRV/Minas. ?Será uma temporada bastante difícil. O Grand Prix será puxado: três semanas na Ásia e outra na Itália ? um mês fora, viajando. Além disso, estamos bem próximos da Olímpíada?, disse Zé Roberto.