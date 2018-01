Zé Roberto não rebate crítica de Ana Paula José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei não quis falar sobre as críticas que Ana Paula, jogadora de vôlei de praia, fez ao treinador por não ter convocado sua irmã, Marcelle, que hoje atua no União/São Caetano. "Não tenho o que comentar sobre esse caso, não vou entrar nessa pilha. O que importa é a minha convocação e, na minha opinião, as melhores são as que foram convocadas", afirmou Zé Roberto, que está trabalhando com Fernanda Venturini e Fofão como levantadoras. Gisele estava convocada, mas pediu dispensa. Ana Paula, que está disputando o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Copacabana, afirmou que "cada um tem sua panela. Só acho uma sacanagem não convocar a Marcelle, eleita a melhor levantadora do Mundial e do Grand Prix". Antes de Zé Roberto, em 2001, foi Marco Aurélio Motta quem assumiu o lugar de Bernardo Rezende - hoje técnico da seleção masculina - adorado por toda a equipe feminina, que não se conformou em perdê-lo para os rapazes. Com a seleção feminina, Bernardinho conquistou duas medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta/96 e Sydney/2000. Inconformadas com o método de trabalho de Motta, algumas jogadoras pediram dispensa do time, se recusando a atuar enquanto ele estivesse no cargo - caso de Fofão, Érika, Walewska e Raquel. Na época, Fernanda estava fora do time para dar à luz à filha Júlia. Com Zé Roberto, as cinco estão reintegradas ao grupo. Com o pedido de demissão de Motta, Zé Roberto assumiu e conseguiu novamente reunir as melhores atletas do País- até mesmo Leila, que estava no vôlei de praia, está de volta à seleção. As atletas se reapresentam nesta quinta-feira ao técnico. O grupo vai treinar em Barueri para a disputa da Copa do Mundo do Japão, de 1º a 15 de novembro, na briga por uma das três vagas olímpicas que estarão em jogo. Masculino - Bernardinho convocou nesta quarta-feira 20 jogadores que treinarão para Copa do Mundo, de 16 a 30 de novembro. A apresentação está dividida em duas etapas: o primeiro grupo iniciará os treinamentos domingo e conta com Anderson, André Heller, André Nascimento, Éder, Giovane, Henrique, Leandro Araújo, Marcelo Elgarten, Murilo, Felizardo, Ricardinho, Roberto Minuzzi, Samuel e Escadinha. O segundo grupo se apresenta dia 2 de novembro: Dante, Giba, Gustavo, Maurício, Nalbert e Rodrigão.