Zé Roberto renova com o BCN O técnico José Roberto Guimarães renovou o seu contrato com a equipe feminina de vôlei do BCN, atual campeão paulista e brasileiro. O treinador, que cumpre a promessa de andar os mais de 800 quilômetros do caminho francês de Santiago de Compostela, na Espanha, definiu a sua permanência na equipe por telefone. O treinador pretende repetir a excelente campanha do time de Osasco na temporada 2002/2003 em 2003/2004. ?Vai ser uma missão difícil porque tivemos um ano brilhante, chegando a todas as finais de todos os torneios que disputamos. O coroamento, sem dúvida, foi a conquista do título inédito para o BCN da Superliga?, comentou o treinador, na quarta-feira à noite, depois de andar durante todo o dia por imensas plantações de trigo. ?Vamos trabalhar bastante para defender os títulos conquistados na temporada.? CAMINHADA - Zé Roberto iniciou bem a sua caminhada. O desafio começou no fim de semana na cidade francesa de Saint-Jean-Pied-de-Port, atrás dos Pirineus. Em quatro dias, o treinador paulista, campeão olímpico com a seleção masculina nos Jogos de Barcelona, em 1992, caminhou 142 quilômetros dos 886,46 previstos. ?Comecei andando dois períodos por dia, mas devo começar a caminhar apenas um?, lembrou o ex-levantador, que estava muito cansado na quarta-feira, depois de quase 12 horas de peregrinação. ?Parei apenas 15 minutos para almoçar e mais 15 minutos para descansar à tarde. Tenho de aproveitar o começo porque terei de estar de volta ao Brasil no dia 10 de junho.? No trajeto, Zé Roberto tem atravessado plantações e pastos, principalmente de criação de ovelhas. Em alguns percursos, tem a companhia de outros devotos. ?Você conversa durante algum tempo, mas cada um tem o seu ritmo, seu objetivo. Não dá para ter uma companhia constante.? O BCN renovou também com o assistente técnico Paulo Coco, com o preparador físico José Elias de Proença.