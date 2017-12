Zé Roberto segue exemplo de Bernardinho Ao lado de Fernanda Venturini e com apoio Ana Moser, o técnico José Roberto Guimarães não esconde: seu objetivo na seleção brasileira feminina de vôlei é lutar pelo ouro na Olimpíada de Atenas, em 2004. Mas, por hora, o grupo que treinará em Barueri nas próximas três semanas, se preparando para o Campeonato Sul-Americano, em setembro na Bolívia, e para a Copa do Mundo, novembro no Japão. O novo treinador da seleção explicou que pretende seguir o planejamento de Bernardinho no time masculino. "A idéia é formar um grupo de 12 jogadoras de forma que, independente quem entrar ou sair, a qualidade não caia", disse Zé Roberto. Para reforçar o grupo, o técnico vai contar com a presença de Ana Moser na comissão técnica. " Espero poder ajudar na parte física e técnica e também aprender bastante", afirmou a ex-jogadora. Na convocação, Zé Roberto optou por mesclar as jogadoras que faziam parte da seleção de Bernardinho, quando ele ainda estava no time feminino, com outras que foram lançadas por Marco Aurélio Motta. "O grupo é formado pelas melhores 18 jogadoras da atualidade", definiu. "Não importa a idade. Quem estiver bem vai jogar e a luta por vaga está aberta." A prioridade do técnico é colocar todas as atletas com as mesmas condições físicas. Depois, será o momento de trabalhar as deficiências técnicas e reduzi-las, de maneira que o grupo ganhe velocidade suficiente para competir contra as equipes asiáticas e força para enfrentar as equipes européias, mais altas. A surpresa na apresentação das jogadoras nesta quinta-feira foi a presença de Fernanda Venturini, que antecipou sua presença no grupo por causa da contusão da levantadora Gisele. "Estou aqui porque acredito neste trabalho. Se não ficaria em casa porque o bronze olímpico eu já tenho", afirmou a levantadora. A jogadora, no entanto, foi dispensada até o dia 20 para organizar sua vida pessoal com a volta à seleção.