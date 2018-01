Zé Roberto: sem promessas na temporada O BCN/Osasco apresentou nesta terça-feira a equipe feminina de vôlei para esta temporada. O técnico do grupo, José Roberto Guimarães, tem a missão de conquistar o bicampeonato da Superliga e o tri do Paulista, mas já adianta que não fará nenhuma promessa dessa vez. Há poucos dias ele voltou da peregrinação do caminho de Santiago da Compostela e garante que está "com crédito com o santo". Quando o BCN/Osasco conquistou o inédito título da Superliga, na temporada 2002/2003, Zé Roberto prometeu que faria o percurso de Santiago de Compostela, com 880 quilômetros. "Levei 28 dias para percorrer o caminho. E foi uma missão muito árdua e interessante ao mesmo tempo. É realmente místico, mas as pessoas que encontramos é que fazem dele um caminho diferenciado", contou o técnico, que não se aventuraria novamente. "Eu faria alguns trechos, mas não tudo. É muito difícil, o caminho é irregular, com ladeiras e descidas." Com tanto sacrifício, Zé Roberto não tem mais nenhuma promessa em vista, pelo menos nesta temporada: "Foi difícil demais. Acho que estou em crédito com o santo."